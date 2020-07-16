Декларации о государственном суверенитете Украины – 30 лет: Возле ВРУ торжественно подняли национальный флаг
А праздничное заседание ВРУ по этому случаю начнется в 16:00
Утром возле Верховной Рады Украины начались торжественные мероприятия по случаю принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.
Трансляцию вел телеканал ZIK.
Почетный караул торжественно поднял Государственный флаг Украины, прозвучал гимн нашего государства.
Участие в мероприятиях приняли руководство Верховной Рады Украины, руководители фракций и групп ВРУ.
Добавим, в 16:00 начнется торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете.
Участие в торжественном заседании примет президент Украины Владимир Зеленский.
Перед тем, в 10 часов, начнется заседание Верховной Рады, в повестке дня – ряд вопросов, среди них - кадровые. Напомним, Рада должна рассмотреть вопрос о назначении председателя Нацбанка и руководителя Антимонопольного комитета.