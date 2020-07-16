Декларации о государственном суверенитете Украины – 30 лет: Возле ВРУ торжественно подняли национальный флаг

Украина отмечает 30-летие принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Скриншот видео

А праздничное заседание ВРУ по этому случаю начнется в 16:00

Утром возле Верховной Рады Украины начались торжественные мероприятия по случаю принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

Почетный караул торжественно поднял Государственный флаг Украины, прозвучал гимн нашего государства.

Участие в мероприятиях приняли руководство Верховной Рады Украины, руководители фракций и групп ВРУ.

Добавим, в 16:00 начнется торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете.

Участие в торжественном заседании примет президент Украины Владимир Зеленский.

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Перед тем, в 10 часов, начнется заседание Верховной Рады, в повестке дня – ряд вопросов, среди них - кадровые. Напомним, Рада должна рассмотреть вопрос о назначении председателя Нацбанка и руководителя Антимонопольного комитета.