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Даты локдауна выбраны на основании экономических, политических и популистских взглядов, – Богомолец

Разрешения на массовые собрания сейчас нельзя давать, поскольку это приведет к коллапсу, акцентировала Ольга Богомолец

Даты локдауна выбраны исключительно на основании экономических, политических и популистских взглядов.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила заслуженный врач Украины, народный депутат Украины VIII созыва Ольга Богомолец.

Ольга Богомолец, комментируя решение Кабмина ввести в Украине тотальный карантин в период с 8 до 24 января, отметила: "Эти даты выбраны исключительно на основании экономических, политических и популистских взглядов. Почему? Потому что давайте дадим людям заработать на новогодние и рождественские праздники, давайте не будем создавать никакого коллапса, давайте не будем создавать недовольство, но сейчас, на мой взгляд, вообще нет оснований для того, чтобы объявлять локдаун. То есть если у правительства есть основания объявить локдаун в январе, они должны знать, что своими действиями во время новогодних праздников они увеличивают заболеваемость таким образом, что нужно вводить локдаун. Поэтому правительство сейчас создает предпосылки для введения локдауна".

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Ольга Богомолец говорит, что сейчас не видит оснований для введения полного карантина. По ее мнению, транспорт должен работать, все организации и системы, которые обеспечивают жизнедеятельность граждан, тоже не должны прекращать работу. Однако разрешения на массовые собрания сейчас нельзя давать, поскольку это приведет к коллапсу, отметила медик.

Напомним, украинское правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Также сообщали, что Кабинет министров продлил действие карантина в Украине из-за стремительного распространения коронавируса до конца февраля 2021 года.

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