Даты локдауна выбраны на основании экономических, политических и популистских взглядов, – Богомолец

Разрешения на массовые собрания сейчас нельзя давать, поскольку это приведет к коллапсу, акцентировала Ольга Богомолец

Даты локдауна выбраны исключительно на основании экономических, политических и популистских взглядов.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила заслуженный врач Украины, народный депутат Украины VIII созыва Ольга Богомолец.

Ольга Богомолец, комментируя решение Кабмина ввести в Украине тотальный карантин в период с 8 до 24 января, отметила: "Эти даты выбраны исключительно на основании экономических, политических и популистских взглядов. Почему? Потому что давайте дадим людям заработать на новогодние и рождественские праздники, давайте не будем создавать никакого коллапса, давайте не будем создавать недовольство, но сейчас, на мой взгляд, вообще нет оснований для того, чтобы объявлять локдаун. То есть если у правительства есть основания объявить локдаун в январе, они должны знать, что своими действиями во время новогодних праздников они увеличивают заболеваемость таким образом, что нужно вводить локдаун. Поэтому правительство сейчас создает предпосылки для введения локдауна".

Ольга Богомолец говорит, что сейчас не видит оснований для введения полного карантина. По ее мнению, транспорт должен работать, все организации и системы, которые обеспечивают жизнедеятельность граждан, тоже не должны прекращать работу. Однако разрешения на массовые собрания сейчас нельзя давать, поскольку это приведет к коллапсу, отметила медик.

Напомним, украинское правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.

Также сообщали, что Кабинет министров продлил действие карантина в Украине из-за стремительного распространения коронавируса до конца февраля 2021 года.