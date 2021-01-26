Дартаньян, Лимон и Золушка: Названы наиболее оригинальные имена, которыми украинцы нарекали своих детей в 2020 году

В случае, если впоследствии ребенку не будет нравиться его имя - он может изменить его, так же, как и фамилию, а с недавних пор - и отчество

Министерство юстиции Украины назвало, какие имена пользовались популярностью в прошлом 2020 году. Среди самых оригинальных были Дартаньян, Лимон, Принц, Золушка, Олимпиада и другие. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

"Среди огромного количества имен традиционно есть те, которые пользуются наибольшей популярностью. Так, в 2020 году в Украине родители чаще всего выбирали такие имена для своих новорожденных сыновей: Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил, Дмитрий, Денис, Максим, Матвей, Евгений, Егор, Иван, Кирилл, Назар, Александр, Роман, Станислав, Тимофей.

В выборе имени для девочки родители чаще всего отдавали предпочтение таким: Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория, Вероника, Дария, Дарья, Злата, Ева, Елизавета, Ирина, Екатерина, Ксения, Маргарита, Мария, Милана, Полина, Соломия, София", - отметили в Минюсте.