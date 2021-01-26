Дартаньян, Лимон и Золушка: Названы наиболее оригинальные имена, которыми украинцы нарекали своих детей в 2020 году
В случае, если впоследствии ребенку не будет нравиться его имя - он может изменить его, так же, как и фамилию, а с недавних пор - и отчество
Министерство юстиции Украины назвало, какие имена пользовались популярностью в прошлом 2020 году. Среди самых оригинальных были Дартаньян, Лимон, Принц, Золушка, Олимпиада и другие. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
"Среди огромного количества имен традиционно есть те, которые пользуются наибольшей популярностью. Так, в 2020 году в Украине родители чаще всего выбирали такие имена для своих новорожденных сыновей: Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил, Дмитрий, Денис, Максим, Матвей, Евгений, Егор, Иван, Кирилл, Назар, Александр, Роман, Станислав, Тимофей.
В выборе имени для девочки родители чаще всего отдавали предпочтение таким: Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория, Вероника, Дария, Дарья, Злата, Ева, Елизавета, Ирина, Екатерина, Ксения, Маргарита, Мария, Милана, Полина, Соломия, София", - отметили в Минюсте.
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для мальчиков: Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моисей, Буржуй, Богодар, Братислав, Вакула, Вогнедара, Грант, Гедеон, Дартаньян, Добрыня, Дамиан-Меркурий, Добре-Авенир, Эней, Елисей, Зеленский, Киев, Князь, Лимон, Милан, Марсель, Матео, Нил, Ной, Людвик, Оскар, Одисей, Омар, Октавиан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Ричард, Расмад-Рой, Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон, Тигран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмин, Ясон, Ярволод, Яросвит, Яник;
- для девочек: Анфиса, Аурора, Афина, Ассоль, Аврора, Аполлинария, Божена, Беатриса, Весна, Всеслава, Валькивия, Жасмин, Женевьева, Златовласа, Златослава, Золушка, Земфира, Заря, Есения, Евангелина, Изабелла, Империя, Изольда, Цветок, Луна, Лиана, Мальва, Магдалина, Мануэла, Мирабелла, Мия-Хенд, Мия, Мира-Слава, Мадона, Мия-Соломия, Настасья, Нева, Ница, Росава, Регина, Розалия, Санта-Мария, Суламита, Самара, Санта, Одарка, Олимпиада, Тереза, Теон, Флоренция, Фрея, Хадижа, Хрусталина, Цветозара, Шанель, Ясмин, Юрика.
"Выбор имя ребенка - право родителей. Кто-то в этом вопросе гонится за экзотикой, кто-то следует национальным традициям. И все же, если через несколько лет этому ребенку не будет нравиться его имя – он сможет его изменить. Так же, как и фамилия, а с недавних пор - и отчество", - добавили в министерстве.