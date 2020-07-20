Данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов попали в открытый доступ

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Эксперты обнаружили на незащищенном сервере базу объемом 1,2 терабайта с данными разных vpn приложения

Персональные данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-cервисов оказались в открытом доступе, сообщает "Коммерсант" ссылаясь на исследовательскую команду vpnMentor.

В частности, эксперты обнаружили на незащищенном сервере базу объемом 1,2 терабайта с данными таких приложений, как UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. В ней содержатся электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса пользователей, данные о моделях их смартфонов и идентификаторы устройств.

Опрошенные газетой аналитики говорят, что среди пользователей скомпрометированных сервисов могут быть десятки и сотни тысяч россиян. Пользовательские данные могут в дальнейшем использоваться для спама, фишинговых рассылок или шантажа клиентов VPN-сервисов, считают собеседники издания.

По мнению руководителя группы по оказанию услуг в области кибербезопасности KPMG в России и СНГ Ильи Шаленкова, такими приложениями пользуются в основном плохо разбирающиеся в технических вопросах люди, которым нужно получить доступ к заблокированным сайтам или бесплатно сменить IP-адрес, чтобы, например, зарегистрировать несколько учетных записей в игре или накрутить голосование. По его словам, бесплатные VPN-решения обеспечивают минимальный уровень анонимности и защищенности сетевого трафика.

Ранее сообщалось, что киберполиция разоблачила 3 мошеннических колл-центра в столице, которые под видом службы безопасности банка выпытывали персональные данные банковских карт граждан.