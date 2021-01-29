COVID-вакцинация в Украине может начаться с 15 февраля, - Ляшко

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Именно на этот период ориентировочно запланирована поставка первых доз вакцины

Проведение вакцинации от коронавируса COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля или позже. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью BBC News Украина.

"Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Много процессов на этапе согласования", - заявил чиновник.

Он также уточнил, что вероятность не получить вакцину в феврале и другие задержки с поставками возможны только при форс-мажорных обстоятельствах.

"Например, не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей. Я более чем уверен, что в феврале начнется компания по иммунопрофилактике против коронавируса", - заверил Ляшко.

В то же время он не ответил на вопрос, какой именно вакциной начнут прививать украинцев от коронавируса. Ляшко сделал предположение, что в рамках COVAX первой может приехать вакцина Pfizer.

"Вопрос в том, какая вакцина приедет первой. Та, что может быть выделена в рамках COVAX, которая передается Украине бесплатно. Или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства", - сказал главный санитарный врач.

Он отметил, что 29 января станет известно, дадут ли Украине Pfizer. Если это будет не этот препарат, то 80%, что это будет AstraZeneca.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что прививки против коронавируса на первом этапе вакцинации получит 367 491 человек.