COVID-19 в Украине: Пульмонолог объяснила, когда эпидемию можно считать контролируемой

Всего в субботу было проведено 27 975 тестирований Фото из открытых источников

Мутации коронавируса бояться не следует, подчеркнула Светлана Гук

Если не более 5% от всех протестированных имеют положительный результат, то эпидемия считается контролируемой.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила пульмонолог Светлана Гук.

Медик говорит, что каждый шаг для того, чтобы остановить пандемию коронавируса, имеет свой результат.

"С эпидемиологической точки зрения, считается, что, если не более 5% от протестированных имеют положительный результат, то эпидемия считается подконтрольной. Важно, сколько делается тестов, но если высчитывать процент положительных от тех, кто сделал в целом, и этот процент – не более 5, то можно говорить о более-менее стабильной ситуации", – сказала Светлана Гук.

Пульмонолог добавила, что мутированных штаммов коронавируса бояться не следует, ведь мутация вирусов – это естественный процесс.

"Те люди, которые уже переболели тем штаммом, что есть в нас, мы надеемся на перекрестный иммунитет – или незаражение вообще, или заражения в более легкой форме", – отметила Светлана Гук.

Как сообщали, в Украине появилась интерактивная карта, на которой указаны пункты, где можно бесплатно сделать тест на коронавирус. Интерактивная карта размещена на сайте Министерства здравоохранения.

Недавно в Украине изменили алгоритм тестирования на коронавирусную болезнь. В результате пациентов могут проверять на наличие вируса во время оказания амбулаторной помощи.