COVID-19 в Украине: Экс-заместитель министра здравоохранения рассказал о плановых операциях во время карантина

Телеканал ZIK

Сейчас большая роль в принятии решений об операциях принадлежит руководителям больниц

Хирургические операции по состоянию на сегодня никто не запрещал. Была рекомендация воздержаться от плановых операций. В то же время оперировать случаи, которые угрожают жизни, разрешены и на сегодня проводятся в украинских больницах.

Об этом в эфире ток-шоу "COVID-19: поддерживаем друг друга" на телеканале ZIK заявил экс-заместитель министра здравоохранения, доцент, кандидат медицинских наук, врач-хирург в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова НАМНУ Михаил Загрийчук.

"Хирургические операции по состоянию на сегодня особо никто не запрещал. Действительно, была рекомендация воздержаться от плановых операций. И здесь важно, в том числе людям, которые комментируют эти вещи, понимать, от чего можно воздержаться. Если мы говорим о паховой грыже, с которой человек ходит 2-3 года и она ни разу не защемливалась и никакой угрозы не несет, или, скажем, камешки в желчном пузыре, которые по состоянию на сейчас угрозы не несут, то однозначно, от такой операции стоит воздержаться. И поверьте, умные хирурги так и делают", – рассказал гость ток-шоу.

В о же время те операции, которые угрожают жизни, в частности, острые хирургические состояния, онкологические операции, добавил Михаил Загрийчук, они разрешены и на сегодня проводятся в украинских больницах.

Кроме этого он отметил, что сейчас большая роль принадлежит руководителям больниц, ведь именно они определяют нужно ли проводить операцию в каждом конкретном случае. Однако факты, когда людей оперируют по "договоренности", по словам бывшего замминистра, также налицо.

Вместе с тем врач отметил, что сейчас нет необходимости полностью запрещать проведение плавных операций, как это было весной, когда в пустых стационарах врачи сидели без работы.

"Когда началась пандемия, это было весной, тогда был такой психоз – реально пустые стационары, но мы не можем оперировать и точка. И сидят хирурги по ординаторским, пустые койки, пустые реанимации, но мы не оперируем. К счастью, сейчас такого нет", – прокомментировал Михаил Загрийчук.

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Напомним, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга относительно эпидемической ситуации в Украине и введения новых карантинных мероприятий сообщил, что в Украине с 9 ноября больницы не будут проводить плановые операции, а перейдут на лечение ургентных больных (те, которые требуют немедленных действий) и пациентов с COVID-19.

Также недавно премьер-министр Украины заявил, что основой дальнейших мер для борьбы с пандемией COVID-19 будет адаптивный карантин. Сейчас Минздрав работает над различными сценариями дальнейших противоэпидемических мероприятий, которые будут представлены в ближайшее время.