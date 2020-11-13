"COVID-19: поддерживаем друг друга": На телеканале ZIK стартует новое ток-шоу

Ведущая ток-шоу "COVID-19: поддерживаем друг друга" Алла Жизневская ZIK.UA

Заболели – звоните за советом. Выздоровели – звоните и рассказывайте украинцам, как одолели болезнь

Коронавирусная болезнь COVID-19 не выбирает между бедными и богатыми. Она одинаково уничтожает как легкие малыша, так и останавливает сердце пожилого человека. Она опасна, коварна и всегда рядом.

И именно поэтому на телеканале ZIK с сегодняшнего дня стартует новое ток-шоу – "COVID-19: поддерживаем друг друга".

Ежедневно в 19:00 лучшие врачи, профессиональные инфекционисты в прямом эфире будут помогать украинцам уберечься от коронавируса. А вместе с ними – и украинцы, одолевшие болезнь.

Ведущая проекта – первая украинка, которая едва не стала жертвой COVID-19. Но не из-за вируса, а из-за человеческих страхов, предрассудков и отсутствия сочувствия.

Это – Алла Жизневская. Она встречала туристов из Ухани в Новых Санжарах. Она стояла между украинцами и украинцами. Когда одни бросали камни и угрозы в других.

Звоните в прямой эфир. Мы поможем. Наши гости – профессиональные врачи – посоветуют, как действовать в сложной ситуации, когда вас игнорируют, не замечают и не помогают.

Заболели – звоните за советом. Выздоровели – звоните и рассказывайте украинцам, как одолели болезнь. Номер телефона – 0800-500-945.

А посмотреть новое ток-шоу можно прямо здесь:

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).