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"COVID-19: Поддерживаем друг друга", – онлайн-трансляция ток-шоу

ZIK

Заболели – звоните за советом. Выздоровели – звоните и рассказывайте украинцам, как одолели болезнь

Коронавирусная болезнь COVID-19 не выбирает между бедными и богатыми. Она одинаково уничтожает как легкие малыша, так и останавливает сердце пожилого человека. Она опасна, коварна и всегда рядом.

И именно поэтому на телеканале ZIK стартовало новое ток-шоу – "COVID-19: Поддерживаем друг друга".

Лучшие врачи, профессиональные инфекционисты в прямом эфире будут помогать украинцам уберечься от коронавируса. А вместе с ними – и украинцы, одолевшие болезнь.

Звоните в прямой эфир. Мы поможем. Наши гости – профессиональные врачи – посоветуют, как действовать в сложной ситуации, когда вас игнорируют, не замечают и не помогают.

Заболели – звоните за советом. Выздоровели – звоните и рассказывайте украинцам, как одолели болезнь. Номер телефона – 0 800-505-816.

Специальными гостями ток-шоу сегодня будут Олег Назар, кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии; Александр Балицкий, врач-невропатолог высшей категории, кандидат медицинских наук.

Посмотреть онлайн-трансляцию ток-шоу можно прямо здесь:

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

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