COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса, - Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко UA: Украинское радио

Главный санврач отметил, что в первой половине следующего года смогут вакцинироваться около 4 миллионов украинцев

Глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в своем Facebook.

"Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, что составляет 20% населения бесплатно", - сообщил он.

По словам Ляшко, в первой половине следующего года смогут вакцинироваться около 4 миллионов украинцев. Это будет сделано путем финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран.

"Ставим перед собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году, как за счет глобальных инициатив, так и путем государственного бюджета Украины", - заявил он.

Главный санврач также добавил, что вакцина от коронавируса от производителя Moderna была включена в глобальный механизм COVAX.

Ляшко подчеркнул, что вакцину от коронавируса в первую очередь получат профессиональные группы риска.

"... мы говорим о врачах, силовых структурах, учителях. В дальнейшем это люди из группы риска медицинской, там, где больше всего фиксируется летальность после инфицирования - это люди старшего, пожилого возраста, а в этой группе - люди с сопутствующими хроническими патологиями", - отметил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Соединенные Штаты Америки помогут Украине в ускорении подписания контрактов с компаниями, которые разрабатывают вакцины от коронавируса COVID-19.