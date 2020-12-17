COVAX одобрила заявку Украины на 8 млн доз вакцины, поставка начнется в марте, - МОЗ

Максим Степанов МИНЗДРАВ

Для полноценной вакцинации один человек должен получить две дозы

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что глобальная инициатива COVAX по вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19 утвердила заявку Украины на получение 8 миллионов доз вакцины, это позволит сделать бесплатные прививки 4 миллионам украинцев из групп риска. Об этом он рассказал во время ежедневного брифинга, сообщает Украинская правда.

"Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX относительно получения определенного количества вакцин. В результате многочисленных переговоров мы добились, что мы получим 8 миллионов доз по этой инициативе. Мы уже практически завершили подписание документов, были поданы соответствующие заявки – и мы получили одобрение этой заявки", - отметил министр.

Кроме этого, он уточнил, что лекарства начнут поставлять с конца первого квартала следующего года, поэтому Украина рассчитывает их получить до конца первого полугодия 2021 года.

"Они будут идти соответствующими траншами. Таким образом мы сможем обеспечить вакцинацию не менее 4 миллионов граждан, потому что 8 миллионов доз, а один человек получает две дозы", - пояснил Степанов.

По его словам, чтобы купить остальные необходимые дозы Украина еще с лета ведет переговоры с компаниями, которые находятся на завершающих этапах выработки вакцины. Также президент Владимир Зеленский ведет переговоры с руководителями стран, где размещены эти производители, чтобы провести широкомасштабную вакцинацию в 2021 году.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что сейчас на завершающей стадии находятся переговоры с несколькими производителями вакцин от коронавируса. И он рассчитывает, что первые партии доз Украина получит в феврале 2021 года.