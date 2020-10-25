ЦИК объяснила задержку данных по явке на местных выборах

В ЦИК заявили об отсутствии информационной системы на уровне ТИК из-за сокращенного финансирования

Центральная избирательная комиссия не уполномочена получать оперативную информацию о явке избирателей на местных выборах в течение дня голосования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сведения о голосовании участковые избирательные комиссии подают ко всем ТИК по местным выборам. После этого городские, районные в городе, сельские и поселковые избирательные комиссии передают информацию лишь на момент окончания голосования (20 часов) соответствующим органам для дальнейшей передачи этой информации в ЦИК.

Как сообщают в ЦИК, информационно-аналитическая система "Выборы", которая теоретически могла бы автоматически передавать все данные сразу в Комиссию, не развернута до уровня ТИК из-за ограничения финансирования, вызванного пандемией COVID-19.

В связи с этим информацию о явке избирателей соответствующие работники Секретариата Комиссии собирают любыми средствами связи, в частности по телефону и электронной почте. При этом процесс обработки и обнародования таких данных требует длительного времени, а сведения являются фрагментарными и предварительными. "Окончательную официальную информацию относительно количества избирателей, которые получили избирательные бюллетени на избирательных участках на момент окончания голосования, ЦИК сможет обнародовать только после ее поступления в Комиссию от органов ведения ГРИ и дальнейшей обработки и обобщения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что результаты выборов в Киеве в лучшем случае будут известны не раньше утра среды, 28 октября. Тогда в столичной ТИК заявили, что скорость подсчета голосов затрудняет форма новых бюллетеней.