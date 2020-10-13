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ЦИК досрочно распустила избирательную комиссию в Одессе

Фото из открытых источников

Также ЦИК обратилась в Национальную полицию для проведения проверки

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Одесской городской территориальной избирательной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК

Согласно сообщению, ЦИК рассмотрела отдельные вопросы деятельности Одесской городской ТИК, в частности жалобы Одесской городской организации политической партии "Блок Дмитрия Голубова". Кроме этого, во время рассмотрения указанного вопроса Центризбирком установил факты нарушения в деятельности Одесской городской ТИК.

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"В связи с этим ЦИК по собственной инициативе рассмотрела отдельные вопросы ее деятельности. В частности, было установлено, что принимая постановления от 11 октября 2020 года № 159 и 160 о регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, выдвинутых Одесской городской организацией политической партии "Блок Дмитрия Голубова", и о регистрации кандидата на должность Одесского городского головы, выдвинутого указанной организацией, а также постановление № 155 о регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета, выдвинутых Одесской областной организацией Политической партии "НАШ КРАЙ", Одесская городская ТИК приняла решение вопреки решениям судов, которые набрали законной силы", - пояснили в ЦИК.

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Как отмечается, Одесская городская ТИК превысила свои полномочия повторно, вопреки уже установленным судом обстоятельствам и фактам, дав оценку документам, представленным для регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета и кандидата на должность Одесского городского головы, выдвинутых указанному местной организацией политической партии.

Именно поэтому ЦИК отменила вышеуказанные постановления Одесской городской ТИК, установила факт систематического нарушения этой избирательной комиссией законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

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Напомним, ранее в Центральной избирательной комиссии объяснили, как голосовать на местных выборах людям с симптомами простуды или на самоизоляции.

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