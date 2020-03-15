Чувствуете, что больны: Как действовать в случае появления симптомов ОРВИ, гриппа или коронавируса

В случае высокой температуры нужно срочно вызывать скорую

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В Офисе президента рассказали, как действовать, если чувствуете у себя симптомы ОРВИ или же подозреваете, что заболели коронавирусом. Видео-ролик с советами были опубликованы в Telegram-канале Офиса президента.

Так, в случае возникновения первых симптомов заболевания нужно срочно позвонить к своему семейному врачу, который определит, нуждается ли пациент в госпитализации. Однако в случае появления высокой температуры тела (выше 38 градусов) и кашля, в Офисе президента призывают немедленно вызвать скорую помощь.

"Как действовать, если чувствуете у себя симптомы ОРВИ или подозреваете, что заболели коронавирусом? Оставайтесь дома и позвоните семейному врачу. Он решит, нужна изоляция и госпитализация. Но если у вас температура выше 38 градусов и трудно дышать - сразу вызывайте скорую. Если коронавирус подтвердится, будут проведены все необходимые медицинские процедуры", - говорится в видеоролике.

Кроме этого, в Офисе президента отметили, что сейчас Украина готова к возможному распространению заболевания COVID-19.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль обратился к украинцам с призывом отказаться не только от заграничных путешествий, но и от поездок между городами Украины.