Чтобы веселее училось: Minecraft открыл доступ к образовательному контенту

Бесплатный доступ открыт до 30 июня 2020 года

Minecraft Minecraft

Разработчики игры Minecraft предоставили бесплатный доступ к образовательным данным в пределах Minecraft: Education Edition до 30 июня 2020 года. Соответствующая информация размещена в блоге компании.

"Если вы перейдете на Minecraft Marketplace, вы найдете несколько наших любимых уроков с Minecraft: Education Edition в абсолютно новой категории "Образование". Эти образовательные миры можно играть самостоятельно, с детьми, родителями или друзьями", - говорится в сообщении.

По словам разработчиков, игроки будут иметь возможность посетить Международную космическую станцию или даже исследовать внутреннюю часть человеческого глаза. Также благодаря стараниям создателей можно изучать возобновляемые источники энергии, морскую биологию, историю Греции.

Напомним, недавно международная организация "Репортеры без границ" к Всемирному дню борьбы с киберцензурой (12 марта) создала онлайн-библиотеку с подцензурными журналистскими текстами, к которой можно попасть с помощью виртуального конструктора Minecraft.