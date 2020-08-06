"Чтобы не ездили за границу": В Минздраве намерены получить трансплантационную независимость Украины за 3 года

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

Ежедневно умирают 9 больных украинцев, которые не дождались операции

Министерство здравоохранения намерено через три года установить в Украине трансплантационную независимость, чтобы граждане не ждали пересадку органов за границей. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, ежедневно умирает 9 граждан Украины, которые не дождались трансплантации. Так, по состоянию на 6 августа операцию по пересадке органов ждут примерно 5 тысяч больных.

По словам Степанова, трансплантация сердца за рубежом стоит примерно три миллиона гривен. Тогда как в Украине стоимость операции составляет 609 тысяч гривен.

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"За средства, которые платим за граждан за границей, здесь можем в пять раз больше вылечить людей. Мы хотим, чтобы за 2,5-3 года Украина получила трансплантационную независимость и граждане Украины не ездили на операции за границу, чтобы их оперировали в нашей стране", – подчеркнул министр.

Так, весной во Львове открыли Центр трансплантологии при больнице скорой помощи. По предварительной информации, там уже провели четыре пересадки почек и одну – сердца.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины добавил 12 медучреждений в перечень тех, которые могут проводить трансплантацию органов.