"Чтоб иностранцы вывели доллары по хорошему курсу". Банкиры заявляют о сговоре на валютном рынке Украины

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17 июня безналичный курс доллара опустился на 1 копейку, и межбанк закрылся на 26,79-26,81 грн/$. В кассах цены двигались в рамках 1-5 копеек. Средний ценовой диапазон на продаже "американца" находился в диапазоне 26,85-26,95 грн/$, на выкупе - 26,55-26,70 грн/$. Об этом сообщает "Страна.UA".

На международных рынках усилилась нервозность из-за негативной американской статистики по высокой заболеваемости коронавирусом в шести штатах США, а также из-за новых случаев заражения в Пекине и столкновений между индийскими и китайскими военными в западных Гималаях. Все это ограничило подорожание евровалюты. Ее курс сегодня двигался преимущественно в коридоре $1,1212-1,1246/€, а закончился день на $1,1216/€.

Впрочем, в Украине спрос на евро спал, потому банки даже немного опустили его наличный курс, чтобы распродать банкноты - на 5 копеек. Средний курс евро в обменниках на продаже составил 30,25-30,45 грн/€, на покупке - 29,75-29,90 грн/€.

На межбанке разыгрывался тот же сценарий, что и два дня назад.

"Мы снова увидели противостояние интересов импортеров и нерезидентов с одной стороны и экспортеров с госбанками - с другой. Война нервов и тактик завершилась на вчерашней позиции 26,8 грн/$. Скромные результаты вчерашнего аукциона Минфина, разместившего ОВГЗ лишь на 1,96 млрд гривен (под 7,5-10,8% годовых), не повлияли на расстановку сил на торгах", - рассказал "Стране" директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем торгов межбанка 17 июня изменился совсем незначительно: со вчерашних $150 млн до $147 млн. С утра торговля шла на небольших объемах - доллар продавали в основном металлурги и аграрии, а скупали его импортеры. Основные игроки вышли на рынок позже.

Это был "Нафтогаз", который, по словам казначеев, сегодня продал около $50 млн, и ставил фиксированный курс - 26,80 грн/$. Скупали его валюту сначала Креди Агриколь Банк, а затем Ситибанк. Цель покупки не менялась - вывод капиталов нерезидентов, которые сейчас выходят из гривневых ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма).

Сегодня Минфин сделал крупную выплату процентов по своим облигациям (купонам) - 1,49 млрд гривен. Так что выводить было что. Плюс продолжались продажи минфиновских бумаг на вторичном рынке. Эта тема сегодня очень активно обсуждались на межбанке. Кто-то называл ее рыночной, а кто-то откровенным договорняком в угоду внешним управленцам Украины. Но страсти бушевали нешуточные.

"На межбанке появилась четкая информация о трехстороннем договорняке. Говорят, что Ситибанк договорился с Нацбанком и "Нафтогазом" - скоординировать свои покупки/продажи доллара так, чтобы дать иностранцам вывести капиталы из наших ОВГЗ по выгодному курсу. Нерезиденты не заинтересованы в подорожании валюты, ведь для них это будет убыток. Чтобы они побольше выгадали на нашем курсе - устроили договорняк: что "Нафтогаз" не отгрузит весь свой доллар в золотовалютные резервы Нацбанка, как делал в конце декабря 2019 года, а выбросит их на рынок. Ведь если бы его не было на межбанке, и Ситибанк также скупал доллар, то курс давно был бы на уровне 27,5-28,0 грн/$. А так иностранцы получают валюту дешевле. А что получает наш НБУ? Да ничего, если говорить о балансе регулятора, а не о личной выгоде членов его правления! Только крохи доллара в свои резервы через раз, и радуется траншам МВФ для красивого отчета", - отметил в беседе со "Страной" заместитель председателя правления одного из банков.

Валютчики сегодня целый сокрушались на тему отсутствия экономически подкованных специалистов в НАБУ, СБУ, ГБР и прочих правоохранительных органах, и отсутствия в Украине профильной финансовой разведки.

В США, например, для расследования подозрений о сговоре на финансовом рынке, есть специальная комиссия, а ответственность за подобные правонарушения, подразумевает не просто штрафы, а тюремное заключение ответственных лиц. В нашей же стране подобные случаи вообще не расследуются. А правление Национального банка преподносит общественности все как рыночную ситуацию, и свободное курсообразование.

"В профессиональном сообществе в подобные "сказки" давно никто не верит, тем более, что все отлажено и работает по нотам. Это видно любому специалисту. Но заявление в Генпрокуратуру никто не понесет. Ведь после такого можно надолго остаться без работы изгоем", - объяснил "Стране" директор казначейства банка с иностранным капиталом.

Версии о трехстороннем сговоре между Ситибанком, Нацбанком и "Нафтогазом" обсуждают на уровне слухом, и разводят руками. В то, что силовики прослушают переговоры/переписку между заинтересованными сторонами, и главное - поймут суть их схем, верят немногие.

"Кстати, слышал еще одну версию: что к этой троице "заговорщиков/договорщиков" (Ситибанк/Нацбанк/"Нафтогаз") недавно присоединился еще и Минфин. Говорят, что он вчера специально резко опустил ставку по своим краткосрочным выпускам ОВГЗ (3-6 месяцев) до 7,5-8% годовых. Не делал плавного пересмотра. Чтобы банки активнее скупали у нерезидентов ОВГЗ на вторичном рынке по 9,5%. Помог иностранцам. А в отчете написали благовидную отмазку - что пытались сэкономить деньги бюджету. С одной стороны - не придраться, с другой - можно получить поощрения от заинтересованных лиц. Гаденькая история", - развел руками казначей среднего банка.

Эмоциональное обсуждение сплетен и слухов шло целый день. Причем так совпало, что все пришлось на тот день, когда Нацбанк в соцсетях расшаривал пост о том, что завтра будет 5 лет, как он получил независимость. 18 июня были приняты изменения в закон "О Нацбанке Украины", которые сделали его "действительно независимым от политических влияний и вмешательства политиков и государственных чиновников". Это цитата из сообщения НБУ.

Дискуссия о новом формате валютных торгов в Украине не повлияла на сами торги, и финансисты не ждут изменений завтра.

"Думаю, что 18 июня торговля на межбанке может повторить сегодняшний сценарий. А курсовой диапазон, скорее всего, будет находиться в рамках 26,80-26,85 грн/$", - спрогнозировал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Напомним, вчера сообщалось, что иностранцы продолжают выводить доллар из Украины, но стараются его не "задирать" слишком высоко.