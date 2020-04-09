Что слишком, то не здраво: Из-за карантина мы не должны потерять больных с различными патологиями, – Тодуров

Борис Тодуров Фото - скриншот

"Необходимо найти разумный компромисс"

Если сейчас врачи начнут отказывать в приеме пациентам с различными патологиями, ссылаясь на карантин, то можно потерять гораздо больше людей от других заболеваний, чем от COVID-19.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил директор "Института сердца", украинский кардиохирург Борис Тодуров.

Борис Тодуров предостерег, чтобы во время карантина в связи с угрозой распространения коронавируса не потерять больных с другими патологиями.

"Тут должен работать принцип "что занадто, то не здраво". В погоне за карантином мы не должны потерять больных с сопутствующей патологией, с сердечными проблемами, нейрохирургическими проблемами, хирургическими проблемами. Потому что если мы сейчас начнем отказывать в приеме всем другим пациентам, ссылаясь на карантин, то мы можем потерять гораздо больше людей от других заболеваний, чем от COVID", – заявил Борис Тодуров.

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Он призвал найти в этом вопросе разумный компромисс. По его словам, карантин тоже должен быть в разумных пределах.

Напомним, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров Украины 8 апреля заявил, что разговор о вероятном ослаблении карантинных мероприятий можно будет вести не раньше чем в мае.