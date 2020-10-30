Что нужно иметь под рукой заболевшим COVID-19, – советы Ольги Богомолец

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98% тех пациентов, которые заболели COVID, выздоравливают, отметила заслуженный врач Украины

Те, кто подозревает инфицирование коронавирусом, должны иметь под руками термометр, пульсоксиметр, витамины, цинк. Не следует сбивать высокую температуру, если человек может ее перенести, потому что от этого вирусы погибают. А вот увлекаться антибиотиками не следует, поскольку вирусы их не боятся.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины VIII созыва, заслуженный врач Украины Ольга Богомолец.

Ольга Богомолец отметила, что вакцина не станет панацеей от коронавирусной инфекции COVID-19, поскольку цивилизация вирусов живет, развивается и адаптируется к новым условиям значительно быстрее, нежели цивилизация человечества. Поэтому, говорит она, следует не только искать вакцину, но и по-другому подходить к своей жизни.

Ольга Богомолец дала несколько советов тем, кто подозревает, что мог заразиться коронавирусом. Прежде всего, говорит она, дома под рукой нужно иметь две вещи – термометр, который позволит измерить температуру, а также пульсоксиметр – аппарат, который позволяет измерить уровень кислорода в крови.

"Именно этот аппарат дает четко возможность каждому понять, нужно ли вызывать врача, нужно ли ехать в больницу. То есть во всех случаях, когда можно не ехать в больницу, надо быть дома", – сказала Ольга Богомолец.

Она также подчеркнула, что не нужно сбивать температуру, если человек в состоянии ее перенести.

"Мы переносим высокую температуру значительно лучше, чем вирусы, и сатисфакцией людям, которые не сбивают себе температуру, должно давать ощущение того, что вирусы просто закипают, как на сковородке. Они гибнут, когда у нас высокая температура. Бесспорно, если это маленький ребенок, если он совсем бледный, если есть плохое самочувствие, тогда температуру нужно уменьшать, но не раньше, чем 38,5", – отметила Ольга Богомолец.

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Она призвала ни в коем случае не употреблять антибиотики, поскольку вирусы их не боятся.

"Нужно дома иметь витамины, нужно иметь цинк, нужно иметь витамин D, витамин C, и эту комбинацию в правильной пропорции, если нет противопоказаний, особенно, для витамина С, у тех, у кого был гастрит или кровотечение, это нужно принимать. И помнить, что 98% тех пациентов, которые заболели COVID, выздоравливают", – отметила Ольга Богомолец и добавила, что в ближайшее время пандемия будет набирать обороты, однако не нужно бояться оставаться дома, ведь коронавирус лечится в домашних условиях, если это легкая форма. А у большинства, отметила она, будет именно легкая форма.

Как сообщали, по состоянию на утро 30 октября в Украине лабораторно подтверждены 378 729 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в Украине зафиксировали 378 729 случаев COVID-19, из них 7041 летальный, а побороть болезнь смогли 155 026 человек. В частности, за последние сутки зафиксированы 8312 новых случаев заражения, 3394 пациента выздоровели, а 173 человека умерли.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения намерено добавить новые методы для диагностики у пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Как отмечают, Минздрав не устраивает количество тестирований на COVID-19, которое сейчас есть в Украине. Учитывая это, планируется начать использовать тестирование на антиген методом ИФА и с помощью новых экспресс-систем.