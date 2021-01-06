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Что ищут украинцы: Википедия назвала самые популярные статьи 2020 года

Фото из открытых источников

Пандемия COVID-19 повлияла на интересы читателей

ОО "Викимедиа Украина" назвала самые популярные статьи украиноязычного раздела Википедии в 2020 году. Об этом говорится в блоге общественной организации

Как отмечается, в прошлом году лидерами списка стали статьи "Украина" — более 850 тысяч просмотров — и "Шевченко Тарас Григорьевич" — более 680 тысяч просмотров. На пятое место вышла статья "Коронавирусная болезнь 2019 в Украине" — ее просмотрели почти 440 тысяч раз за год.

Поскольку пандемия COVID-19 стала основным событием года, то это закономерно отразилось на интересах читателей Википедии.

Три статьи на тему вошли в топ-25 — кроме статьи о COVID-19 в Украине, это также "Пандемия коронавирусной болезни 2019" (девятое место, 346 тысяч просмотров) и "Вирус" (тринадцатое место, 315 тысяч).

Значительный всплеск внимания получили статьи "Коронавирусы" и "Orthocoronavirinae" (подсемейство коронавирусов, к которому принадлежит SARS-CoV-2), а также статьи о чуме и испанском гриппе.

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"Введение карантина и обучение на дому привели к всплеску популярности статей на темы из школьной программы, а также о популярной культуре. В частности, в мае одними из самых популярных статей были "Белки", "Грибы" и "Местоимение" — темы, изучаемые в рамках школьной программы. С марта наблюдаем всплеск интереса к статье "Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb" — очевидно, во время локдауна украинцы выбирали, какие фильмы стоит посмотреть. В то время, как статьи "Война на востоке Украины" и "Вооруженные силы Украины" читали меньше — впервые за несколько лет они не вошли в топ-50", — рассказал заместитель председателя Правления ОО "Викимедиа Украина" и администратор украинского раздела Википедии Николай Козленко.

Перечень 50-ти самых популярных статей выглядит так:

  1. Украина (Просмотры 852,943)
  2. Шевченко Тарас Григорьевич (681,271)
  3. YouTube (598,572)
  4. Киев (475,448)
  5. Коронавирусная болезнь 2019 в Украине (438,437)
  6. Леся Украинка (390,308)
  7. Вторая мировая война (378,182)
  8. Франко Иван Яковлевич (361,998)
  9. Пандемия коронавирусной болезни 2019 (346,273)
  10. Facebook (345,767)
  11. Соединенные Штаты Америки (332,426)
  12. Первая мировая война (318,469)
  13. Вирус (315,362)
  14. Google (306,428)
  15. Список украинских женских имен (305,500)
  16. Белки (296,923)
  17. Киевская Русь (289,533)
  18. Население Украины (284,635)
  19. Список украинских мужских имен (277,186)
  20. Галицко-Волынское княжество (271,437)
  21. Великобритания (271,236)
  22. Германия (263,740)
  23. Львов (262,993)
  24. Богдан Хмельницкий (259,361)
  25. Европейский Союз (258,071)
  26. Наречие (257,607)
  27. Местоимение (255,910)
  28. Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb (251,603)
  29. Просветительство (238,240)
  30. Список стран Европейского Союза (235,698)
  31. Естественная зона (234,458)
  32. Грибы (233,773)
  33. Украинская Азбука (233,525)
  34. Голодомор в Украине (1932-1933) (233,200)
  35. Союз Советских Социалистических Республик (231,090)
  36. Евразия (230,320)
  37. Австралия (230,055)
  38. Украинская степь (225,125)
  39. Костенко Лина Васильевна (224,202)
  40. Днепр (223,898)
  41. Даниил Галицкий (221,812)
  42. Романтизм (221,056)
  43. Зеленский Владимир Александрович (220,276)
  44. Грушевский Михаил Сергеевич (218,967)
  45. Экосистема (218,538)
  46. Поймать Кайдаша (218,325)
  47. Коронавирусы (218,259)
  48. Аминокислоты (216,287)
  49. Италия (214,741)
  50. Польша (214,481)

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Самые популярные исторические личности:

  1. Шевченко Тарас Григорьевич (681,271 просмотр)
  2. Леся Украинка (390,308)
  3. Франко Иван Яковлевич (361,998)
  4. Богдан Хмельницкий (259,361)
  5. Даниил Галицкий (221,812)
  6. Грушевский Михаил Сергеевич (218,967)
  7. Стус Василий Семенович (210,507)
  8. Иван Мазепа (203,706)
  9. Гай Юлий Цезарь (188,590)
  10. Сковорода Григорий Саввич (186,750)

Самые популярные современники:

  1. Костенко Лина Васильевна (Просмотры 224,202)
  2. Зеленский Владимир Александрович (220,276)
  3. Елизавета II (207,276)
  4. Илон Маск (190,327)
  5. Порошенко Петр Алексеевич (177,101)
  6. Тина Кароль (170,283)
  7. Лерос Гео Багратович (166,009)
  8. Мишина Ксения Александровна (163,982)
  9. Пальчевский Андрей Иванович (161690)
  10. Шмыгаль Денис Анатольевич (154,556)

Всплеск внимания: самые популярные статьи, внимание к которым значительно возросло в 2020 году

  1. Коронавирусная болезнь 2019 в Украине (438,437 просмотров)
  2. Пандемия коронавирусной болезни 2019 (346,273)
  3. Поймать Кайдаша (218,325)
  4. Коронавирусы (218,259)
  5. COVID-19 в Полтавской области (196,320)
  6. Илон Маск (190,327)
  7. Чума (187,447)
  8. Orthocoronavirinae (183,466)
  9. Испанский грипп (180,382)
  10. Лерос Гео Багратович (166,009)

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Напомним, в течение прошлого 2020 года посещаемость украинской Википедии выросла на 21% по сравнению с 2019 годом. Всего в прошлом году зафиксировано 855,1 млн просмотров страниц, а годом ранее – 707,5 миллионов страниц. 

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