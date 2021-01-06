Что ищут украинцы: Википедия назвала самые популярные статьи 2020 года
Пандемия COVID-19 повлияла на интересы читателей
ОО "Викимедиа Украина" назвала самые популярные статьи украиноязычного раздела Википедии в 2020 году. Об этом говорится в блоге общественной организации.
Как отмечается, в прошлом году лидерами списка стали статьи "Украина" — более 850 тысяч просмотров — и "Шевченко Тарас Григорьевич" — более 680 тысяч просмотров. На пятое место вышла статья "Коронавирусная болезнь 2019 в Украине" — ее просмотрели почти 440 тысяч раз за год.
Поскольку пандемия COVID-19 стала основным событием года, то это закономерно отразилось на интересах читателей Википедии.
Три статьи на тему вошли в топ-25 — кроме статьи о COVID-19 в Украине, это также "Пандемия коронавирусной болезни 2019" (девятое место, 346 тысяч просмотров) и "Вирус" (тринадцатое место, 315 тысяч).
Значительный всплеск внимания получили статьи "Коронавирусы" и "Orthocoronavirinae" (подсемейство коронавирусов, к которому принадлежит SARS-CoV-2), а также статьи о чуме и испанском гриппе.
"Введение карантина и обучение на дому привели к всплеску популярности статей на темы из школьной программы, а также о популярной культуре. В частности, в мае одними из самых популярных статей были "Белки", "Грибы" и "Местоимение" — темы, изучаемые в рамках школьной программы. С марта наблюдаем всплеск интереса к статье "Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb" — очевидно, во время локдауна украинцы выбирали, какие фильмы стоит посмотреть. В то время, как статьи "Война на востоке Украины" и "Вооруженные силы Украины" читали меньше — впервые за несколько лет они не вошли в топ-50", — рассказал заместитель председателя Правления ОО "Викимедиа Украина" и администратор украинского раздела Википедии Николай Козленко.
Перечень 50-ти самых популярных статей выглядит так:
- Украина (Просмотры 852,943)
- Шевченко Тарас Григорьевич (681,271)
- YouTube (598,572)
- Киев (475,448)
- Коронавирусная болезнь 2019 в Украине (438,437)
- Леся Украинка (390,308)
- Вторая мировая война (378,182)
- Франко Иван Яковлевич (361,998)
- Пандемия коронавирусной болезни 2019 (346,273)
- Facebook (345,767)
- Соединенные Штаты Америки (332,426)
- Первая мировая война (318,469)
- Вирус (315,362)
- Google (306,428)
- Список украинских женских имен (305,500)
- Белки (296,923)
- Киевская Русь (289,533)
- Население Украины (284,635)
- Список украинских мужских имен (277,186)
- Галицко-Волынское княжество (271,437)
- Великобритания (271,236)
- Германия (263,740)
- Львов (262,993)
- Богдан Хмельницкий (259,361)
- Европейский Союз (258,071)
- Наречие (257,607)
- Местоимение (255,910)
- Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb (251,603)
- Просветительство (238,240)
- Список стран Европейского Союза (235,698)
- Естественная зона (234,458)
- Грибы (233,773)
- Украинская Азбука (233,525)
- Голодомор в Украине (1932-1933) (233,200)
- Союз Советских Социалистических Республик (231,090)
- Евразия (230,320)
- Австралия (230,055)
- Украинская степь (225,125)
- Костенко Лина Васильевна (224,202)
- Днепр (223,898)
- Даниил Галицкий (221,812)
- Романтизм (221,056)
- Зеленский Владимир Александрович (220,276)
- Грушевский Михаил Сергеевич (218,967)
- Экосистема (218,538)
- Поймать Кайдаша (218,325)
- Коронавирусы (218,259)
- Аминокислоты (216,287)
- Италия (214,741)
- Польша (214,481)
Самые популярные исторические личности:
- Шевченко Тарас Григорьевич (681,271 просмотр)
- Леся Украинка (390,308)
- Франко Иван Яковлевич (361,998)
- Богдан Хмельницкий (259,361)
- Даниил Галицкий (221,812)
- Грушевский Михаил Сергеевич (218,967)
- Стус Василий Семенович (210,507)
- Иван Мазепа (203,706)
- Гай Юлий Цезарь (188,590)
- Сковорода Григорий Саввич (186,750)
Самые популярные современники:
- Костенко Лина Васильевна (Просмотры 224,202)
- Зеленский Владимир Александрович (220,276)
- Елизавета II (207,276)
- Илон Маск (190,327)
- Порошенко Петр Алексеевич (177,101)
- Тина Кароль (170,283)
- Лерос Гео Багратович (166,009)
- Мишина Ксения Александровна (163,982)
- Пальчевский Андрей Иванович (161690)
- Шмыгаль Денис Анатольевич (154,556)
Всплеск внимания: самые популярные статьи, внимание к которым значительно возросло в 2020 году
- Коронавирусная болезнь 2019 в Украине (438,437 просмотров)
- Пандемия коронавирусной болезни 2019 (346,273)
- Поймать Кайдаша (218,325)
- Коронавирусы (218,259)
- COVID-19 в Полтавской области (196,320)
- Илон Маск (190,327)
- Чума (187,447)
- Orthocoronavirinae (183,466)
- Испанский грипп (180,382)
- Лерос Гео Багратович (166,009)
Напомним, в течение прошлого 2020 года посещаемость украинской Википедии выросла на 21% по сравнению с 2019 годом. Всего в прошлом году зафиксировано 855,1 млн просмотров страниц, а годом ранее – 707,5 миллионов страниц.