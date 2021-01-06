Что ищут украинцы: Википедия назвала самые популярные статьи 2020 года

Фото из открытых источников

Пандемия COVID-19 повлияла на интересы читателей

ОО "Викимедиа Украина" назвала самые популярные статьи украиноязычного раздела Википедии в 2020 году. Об этом говорится в блоге общественной организации.

Как отмечается, в прошлом году лидерами списка стали статьи "Украина" — более 850 тысяч просмотров — и "Шевченко Тарас Григорьевич" — более 680 тысяч просмотров. На пятое место вышла статья "Коронавирусная болезнь 2019 в Украине" — ее просмотрели почти 440 тысяч раз за год.

Поскольку пандемия COVID-19 стала основным событием года, то это закономерно отразилось на интересах читателей Википедии.

Три статьи на тему вошли в топ-25 — кроме статьи о COVID-19 в Украине, это также "Пандемия коронавирусной болезни 2019" (девятое место, 346 тысяч просмотров) и "Вирус" (тринадцатое место, 315 тысяч).

Значительный всплеск внимания получили статьи "Коронавирусы" и "Orthocoronavirinae" (подсемейство коронавирусов, к которому принадлежит SARS-CoV-2), а также статьи о чуме и испанском гриппе.

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"Введение карантина и обучение на дому привели к всплеску популярности статей на темы из школьной программы, а также о популярной культуре. В частности, в мае одними из самых популярных статей были "Белки", "Грибы" и "Местоимение" — темы, изучаемые в рамках школьной программы. С марта наблюдаем всплеск интереса к статье "Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb" — очевидно, во время локдауна украинцы выбирали, какие фильмы стоит посмотреть. В то время, как статьи "Война на востоке Украины" и "Вооруженные силы Украины" читали меньше — впервые за несколько лет они не вошли в топ-50", — рассказал заместитель председателя Правления ОО "Викимедиа Украина" и администратор украинского раздела Википедии Николай Козленко.

Перечень 50-ти самых популярных статей выглядит так:

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Самые популярные исторические личности:

Самые популярные современники:

Всплеск внимания: самые популярные статьи, внимание к которым значительно возросло в 2020 году

Напомним, в течение прошлого 2020 года посещаемость украинской Википедии выросла на 21% по сравнению с 2019 годом. Всего в прошлом году зафиксировано 855,1 млн просмотров страниц, а годом ранее – 707,5 миллионов страниц.