Что делают не так: В Китае назвали ошибки европейских медиков в борьбе с коронавирусом

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Европейские медики повторяют ошибки китайских врачей

В Европе врачи допускают ряд ошибок при борьбе с коронавирусом и повторяют негативный опыт медиков из китайского города Ухань, откуда началось СOVID-19. Об этом говорится в интервью с китайскими медиками, которые принимали участие в борьбе с эпидемией, сообщает Bloomberg.

Так, самой серьезной ошибкой врачей является недостаточная защищенность медицинских работников, которые работают с инфицированными. Через это возрастает уровень заболеваемости среди врачей и медсестер.

"Наши европейские коллеги заражаются этой болезнью во время повседневной работы, ситуация весьма схожа с той, что была в Ухане. Мы должны защищать медицинский персонал", — пояснил профессор Объединенного медицинского колледжа Пекина Ву Донг.

Кроме этого, больные могут неосознанно распространять вирус среди других людей, ведь у некоторых зараженных COVID-19 сначала возникают только легкие симптомы или они совсем не проявляются.

"Я просто понятия не имею, как вы можете выявить подозрительные случаи и как изолировать их близкие контакты, если не проводить постоянное тестирование", — подчеркнул начальник отделения интенсивной терапии медицинского колледжа в Пекине Ду Бин.

В то же время китайские медики подчеркнули необходимость соблюдать бдительность даже тогда, когда вспышка инфекции локализована. Это связано с тем, что исключать новые случаи инфицирования нельзя.

Напомним, недавно молекулярные биологи из Сингапурского национального университета заявили, что в геноме коронавируса COVID-19 обнаружен первую большую смену. По словам исследователей, фрагмент рядом с ORF8 пропал ориентировочно в начале февраля.