Что будет с "вагнеровцами": Зеленский и Лукашенко обсудили возможность экстрадиции задержанных

Зеленский надеется на привлечение к ответственности тех, кто воевал против Украины

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что руководители стран обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси бойцов ЧВК Вагнера. В частности, Зеленский надеется на то, что всех подозреваемых в террористической деятельности на территории Украины экстрадируют для привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, президент Украины подчеркнул необходимость эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств в передаче лиц, которых подозревают в террористической деятельности. Зеленский уверен, что бойцам ЧВК Вагнера не удастся избежать наказания.

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В то же время президенты обсудили подготовку к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси, который должен состояться осенью.

Напомним, 29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании в стране 33 бойцов ЧВК Вагнера, прибывших "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

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Белорусские СМИ назвали имена и фамилии задержанных, а писатель Захар Прилепин узнал в некоторых из них бывших бойцов своего батальона в так называемой "ДНР".

Позже Офис генпрокурора Украины обратился к белорусской стороне с просьбой о временном аресте задержанных и их экстрадиции в Украину.