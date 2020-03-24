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Чрезвычайное положение в Украине уменьшит нагрузку на медицинскую систему, - Ляшко

По его словам, особое внимание надо уделить ограничению передвижения людей старшего возраста

Виктор Ляшко из открытых источников

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что введение чрезвычайного положения и, как следствие, ограничение передвижения людей, даст возможность уменьшить нагрузку на систему здравоохранения  и сохранить большее количество жизней. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает hromadske

"Мы можем сохранить больше жизней украинцев в случае, если у нас состоится массовое поступление больных коронавирусной болезню. Поэтому я, как главный государственный санитарный врач страны, буду поддерживать любые жесткие меры, которые будут ограничивать право людей свободно передвигаться и свободно покидать свои дома", - отметил Ляшко.

Кроме этого, он отметил, что действовать нужно на упреждение, ведь страны, вводящие ограничительные меры, в частности, мобильности, значительно легче переживают эпидемию. По словам Ляшко, особенно это касается ограничения передвижения людей старшего возраста от 65 лет.

Напомним, в Офисе президента объяснили, почему в Украине не могут ввести чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. 

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