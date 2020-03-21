Чиновника Сумской ОГА разоблачили на факте завладения почти 1,8 млн гривен во время строительства амбулаторий

Ранее уже было сообщено о подозрении директору предприятия по факту присвоения указанной суммы

Прокуратура сообщила о подозрении начальнику одного из управлений Сумской ОГА по факту завладения средствами, выделенными на изготовление проектно-сметной документации для строительства амбулаторий первичной медицинской помощи на территории области. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, за изготовление 13 проектов для строительства амбулаторий на счет подрядчика было перечислено 1 млн 780 тыс. грн. При этом разработанные проекты из-за несоответствия требованиям не были использованы для строительства амбулаторий.

Следовательно, управление повторно заказало проектно-сметную документацию в другой организации, и повторно оплатило выполненные работы.

Ранее уже было сообщено о подозрении директору первой организации по факту присвоения указанной суммы.

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Напомним, ранее Офис Генерального прокурора выявил факт служебной халатности у должностных лиц Запорожской ОГА, из-за которой государство понесло убытков почти на 1,5 млн гривен.