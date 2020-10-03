Четвертый день антирекордов: В Украине зафиксировали 4661 случай COVID-19 за сутки

Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской области

Фото из открытых источников

По состоянию на утро 3 октября в Украине лабораторно подтверждено 222322 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.

За прошедшие сутки, 2 октября, в Украине зафиксировали 4661 случай COVID-19, что является очередным антирекордом. Кроме того, установлен самый высокий в стране суточный показатель смертности от осложнений коронавируса – 92 человека.

Всего с начала пандемии зафиксировано 4353 летальных случая от COVID-19, а 98737 пациентов выздоровели. За сутки преодолеть болезнь смогли 2146 человек.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл. — 6452 (+144);

Волынская обл. — 8325 (+131);

Днепропетровская обл. — 6422 (+334);

Донецкая обл. — 3650 (+93);

Житомирская обл. — 6265 (+177);

Закарпатская обл. — 10004 (+86);

Запорожская обл. — 4284 (+156);

Ивано-Франковская обл. — 13968 (+131);

Кировоградская обл. - 1141 (+14);

г. Киев — 23602 (+447);

Киевская обл. — 9428 (+149);

Львовская обл. — 20826 (+236);

Луганская обл. - 1140 (+49);

Николаевская обл. — 3369 (+99);

Одесская обл. — 14069 (+280);

Полтавская обл. - 2512 (+167);

Ровенская обл. — 12770 (+216);

Сумская обл. — 4677 (+242);

Тернопольская обл. — 13996 (+229);

Харьковская обл. — 19588 (+460);

Херсонская обл. - 1250 (+82);

Хмельницкая обл. — 6432 (+244);

Черновицкая обл. - 14787 (+182);

Черкасская обл. — 4295 (+130);

Черниговская обл. — 4409 (+155).

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

Напомним, недавно руководитель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что в ближайшие месяцы количество больных коронавирусом COVID-19 может колебаться от 7 до 9 тыс. новых случаев в день. По его словам, случаев коронавируса превысит 5 тыс. в ближайшие месяцы.