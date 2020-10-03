Четвертый день антирекордов: В Украине зафиксировали 4661 случай COVID-19 за сутки
Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской области
По состоянию на утро 3 октября в Украине лабораторно подтверждено 222322 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.
За прошедшие сутки, 2 октября, в Украине зафиксировали 4661 случай COVID-19, что является очередным антирекордом. Кроме того, установлен самый высокий в стране суточный показатель смертности от осложнений коронавируса – 92 человека.
Всего с начала пандемии зафиксировано 4353 летальных случая от COVID-19, а 98737 пациентов выздоровели. За сутки преодолеть болезнь смогли 2146 человек.
Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая обл. — 6452 (+144);
- Волынская обл. — 8325 (+131);
- Днепропетровская обл. — 6422 (+334);
- Донецкая обл. — 3650 (+93);
- Житомирская обл. — 6265 (+177);
- Закарпатская обл. — 10004 (+86);
- Запорожская обл. — 4284 (+156);
- Ивано-Франковская обл. — 13968 (+131);
- Кировоградская обл. - 1141 (+14);
- г. Киев — 23602 (+447);
- Киевская обл. — 9428 (+149);
- Львовская обл. — 20826 (+236);
- Луганская обл. - 1140 (+49);
- Николаевская обл. — 3369 (+99);
- Одесская обл. — 14069 (+280);
- Полтавская обл. - 2512 (+167);
- Ровенская обл. — 12770 (+216);
- Сумская обл. — 4677 (+242);
- Тернопольская обл. — 13996 (+229);
- Харьковская обл. — 19588 (+460);
- Херсонская обл. - 1250 (+82);
- Хмельницкая обл. — 6432 (+244);
- Черновицкая обл. - 14787 (+182);
- Черкасская обл. — 4295 (+130);
- Черниговская обл. — 4409 (+155).
Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.
Напомним, недавно руководитель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что в ближайшие месяцы количество больных коронавирусом COVID-19 может колебаться от 7 до 9 тыс. новых случаев в день. По его словам, случаев коронавируса превысит 5 тыс. в ближайшие месяцы.