Четвероногие на службе: В ГПСУ рассказали, как собаки помогают бороться с преступностью

45% задержаний на границе происходит с использованием собак

В этом году четвероногие пограничники помогли обнаружить более 100 кг наркотиков, задержать более 400 человек, а также бороться с контрабандой сигарет и наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"В течение 11 месяцев 2020 года пограничники с помощью служебных собак задержали более 400 правонарушителей, выявили 164 единицы оружия, 6,6 тыс. боеприпасов, более 40 тысяч таблеток наркотического действия, более 100 кг наркотических средств и почти 1,3 млн. пачек сигарет", - говорится в сообщении.

Благодаря четвероногим помощникам пограничники разоблачили тайники с контрабандным товаром на сумму более 5,6 млн гривен.

Как отмечается, сейчас в пограничном ведомстве служат более 1000 собак 16 пород, часть из которых привлечена к службе в районе проведения ООС. Подготовкой инструкторов с собаками занимаются в Кинологическом учебном центре Госпогранслужбы, что в Великих Мостах Львовской области.

Известно, что большинство собак тренируют на поиск оружия, взрывоопасных веществ и наркотических средств. В среднем 45% задержаний на границе происходит с использованием четвероногих помощников. Также никто и ничто не могут обнаружить лучше собак наркотики или взрывчатку.

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Напомним, недавно Харьковские пограничники задержали мужчин, которые пытались перевезти в Россию почти 300 экземпляров романа о Гарри Поттере и запчасти к трактору.