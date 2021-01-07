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Четверо моряков, которых удерживали в Ливии с 2016 года, возвращаются в Украину

Судно Captain Khayyam Мarine Тraffic

Моряки Евгений Морар, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка уже в пути домой

Четверо украинских моряков с судна Captain Khayyam, которых удерживали в Ливии с 2016 года, возвращаются в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"В Украину возвращаются четыре украинских гражданина - члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года. Моряки Евгений Морар, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка уже в пути домой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что четырех украинцев и других членов экипажа в декабре 2017 года ливийский суд приговорил к пяти годам заключения.

"Поскольку двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения из гуманитарных соображений", - добавили в ОПУ.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поздравил освобождение украинских граждан и отметил, что наконец они смогут отпраздновать Рождество в кругу своих родных и близких.

"Украинское государство не забывает и не оставляет в беде своих граждан. И мы делаем все возможное, используем все каналы, чтобы украинцы, которые хотят вернуться домой, могли это сделать. Потому что государство существует для гражданина, для защиты его прав и свободы. А граждане защищают нашу страну. Именно так и должно быть", – подчеркнул глава государства.

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Напомним, в июне прошлого года на Родину вернулись 14 украинских моряков с судна "Рута", которые три года находились в одной из тюрем Ливии.

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