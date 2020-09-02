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Чернявский: Мы требуем, чтобы каждый украинец смог доступно приобрести авто

Александр Чернявский informator.ua

Сооснователь общественной организации "Автоевросила" Александр Чернявский заявил, что участники акции требуют, чтобы каждый украинец смог доступно приобрести автомобиль. Об этом он сообщил в эфире телеканала NEWSONE.

Он отметил, что на сегодняшний день, если человек покупает автомобиль за 1-2 тысячи евро, то он должен заплатить еще 3-5 тысяч евро налогов.

"При этом, если человек покупает Mercedes за 100 тысяч долларов он платит всего 30%", - сказал Чернявский.

По его словам, участники акции за доступное растаможивание автомобилей, которая проходит под Верховной Радой, требуют, чтобы в новом законопроекте любой, кто хотел бы купить авто и ввести его в Украину, платил 30% налога.

"Мы еще год назад добились того, чтобы можно было ввозить любые автомобили, а не только euro5", - подчеркнул Сооснователь "Автоевросилы".

Чернявский уточнил, что, к сожалению, в страну нельзя ввезти микроавтобусы, грузовые авто, потому что в Украине есть собственные бренды, которые пытаются продавать свою продукцию втридорога.

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