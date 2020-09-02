Чернявский: Мы требуем, чтобы каждый украинец смог доступно приобрести авто
Сооснователь общественной организации "Автоевросила" Александр Чернявский заявил, что участники акции требуют, чтобы каждый украинец смог доступно приобрести автомобиль. Об этом он сообщил в эфире телеканала NEWSONE.
Он отметил, что на сегодняшний день, если человек покупает автомобиль за 1-2 тысячи евро, то он должен заплатить еще 3-5 тысяч евро налогов.
"При этом, если человек покупает Mercedes за 100 тысяч долларов он платит всего 30%", - сказал Чернявский.
По его словам, участники акции за доступное растаможивание автомобилей, которая проходит под Верховной Радой, требуют, чтобы в новом законопроекте любой, кто хотел бы купить авто и ввести его в Украину, платил 30% налога.
"Мы еще год назад добились того, чтобы можно было ввозить любые автомобили, а не только euro5", - подчеркнул Сооснователь "Автоевросилы".
Чернявский уточнил, что, к сожалению, в страну нельзя ввезти микроавтобусы, грузовые авто, потому что в Украине есть собственные бренды, которые пытаются продавать свою продукцию втридорога.