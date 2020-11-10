Черновицкую ТИК обязали установить результаты выборов до полуночи 11 ноября

Черновицкая городская ТИК должна установить результаты выборов в течение суток Фото из открытых источников

ЦИК получила жалобу о бездействии Черновицкой городской ТИК от одной из политических партий

Центральная избирательная комиссия обязала Черновицкую городскую территориальную избирательную комиссию установить результаты местных выборов до полуночи 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Как отмечается, ЦИК получила жалобу от одной из политических партий относительно бездеятельности Черновицкой городской ТИК, которая не установила результаты голосования на местных выборах. Заметим, местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

В частности, в жалобе говорилось о том, что ТИК по состоянию на 9 ноября не установила результаты выборов депутатов Черновицкого областного совета и депутатов Черновицкого районного совета в избирательных округах. Кроме этого, не были установлены результаты выборов Черновицкого городского совета и мэра Черновцов.

"Комиссия отменила решение Черновицкой городской ТИК от 8 ноября 2020 года о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 40 избирательных участках. Вместе с тем ЦИК обязала указанную комиссию не позднее 24 часов 11 ноября 2020 года установить итоги голосования", - отметили в ЦИК.

Напомним, недавно Центральная избирательная комиссия сообщила, что не может объявить результаты промежуточных выборов народного депутата 25 октября на округе №208, поскольку ждет решения Шестого апелляционного админсуда.