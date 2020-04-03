Черновицкая область ввела особый режим на въезд и выезд из-за пандемии

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Особый режим начинает действовать с 12:00 3 апреля

Начиная с 12:00 3 апреля, в Черновицкой области начинает действовать особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА.

На въезде и выезде с территории Черновицкой области решено установить пять карантинных КПП вблизи стационарных дорожных полицейских станций:

с. Звенячин, Заставновский р-н;

с. Атаки, Хотинский р-н;

с. Оршевцы, Кицманский р-н;

г. Вижница;

г. Новоднестровск.

Отмечается, что разрешение на въезд и выезд будет у следующих граждан и транспортных средств:

грузовых автомобилей (перевозящий продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию);

транзитных транспортных средств (без права остановки и стоянки на территории области);

транспортных средств предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области;

транспортных средств сельскохозяйственного назначения;

транспортных средств физических лиц, место проживания которых зарегистрировано в области, или которые живут в области и возвращаются к месту постоянного проживания.

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Напомним, 13 марта власти Черновицкой области ввела чрезвычайное положение.