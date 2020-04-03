Черновицкая область ввела особый режим на въезд и выезд из-за пандемии
Особый режим начинает действовать с 12:00 3 апреля
Начиная с 12:00 3 апреля, в Черновицкой области начинает действовать особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА.
На въезде и выезде с территории Черновицкой области решено установить пять карантинных КПП вблизи стационарных дорожных полицейских станций:
- с. Звенячин, Заставновский р-н;
- с. Атаки, Хотинский р-н;
- с. Оршевцы, Кицманский р-н;
- г. Вижница;
- г. Новоднестровск.
Отмечается, что разрешение на въезд и выезд будет у следующих граждан и транспортных средств:
- грузовых автомобилей (перевозящий продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию);
- транзитных транспортных средств (без права остановки и стоянки на территории области);
- транспортных средств предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области;
- транспортных средств сельскохозяйственного назначения;
- транспортных средств физических лиц, место проживания которых зарегистрировано в области, или которые живут в области и возвращаются к месту постоянного проживания.
Напомним, 13 марта власти Черновицкой области ввела чрезвычайное положение.