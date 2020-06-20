Черногория разрешила въезд украинцам при одном условии

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Граждане, которые изъявили желание посетить Черногорию, должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный в аккредитованных лабораториях

Черногория 19 июня приняла решение об открытии границ для иностранных граждан, в том числе для украинцев. Об этом сообщает Skalaradio со ссылкой на решение Национального координационного комитета по инфекционным болезням.

Как отмечается, жители Украины смогут въехать на территорию Черногории при условии наличия документа, который подтверждает отсутствие коронавирусной болезни у человека. Однако, ПЦР-тест на COVID-19 должен быть сделан в аккредитованных лабораториях не ранее, чем за 48 часа до пересечения границы.

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Такие же условия действуют для жителей Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Турции, Израиля, Польши, Румынии и Италии.

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Напомним, недавно Черногория стала первым в Европе государством, в которой все ранее зараженные коронавирусом пациенты излечились от этой болезни.

Через некоторое время страна официально объявила о завершении эпидемии коронавируса COVID-19 на своей территории.