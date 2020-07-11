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Черногория изменила правила въезда для украинцев

Фото из открытых источников

Без ограничений пересечь границу смогут только авиапассажиры

Черногория изменение правила пересечения границы для граждан Украины и Беларуси: пассажиры самолетов и те, кто путешествуют автомобильным транспортном, смогут попасть в государство на разных условиях. Об этом сообщает "Балканский обозреватель". 

По данным правительства Черногории и Института общественного здоровья, для украинцев и белорусов, действует особый порядок пересечения границы.

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Так, пассажирам, которые путешествуют воздушным транспортом, разрешено въезд в Черногорию без дополнительных ограничений в связи с эпидемией COVID-19. То есть, от таких туристов не будут требовать наличие отрицательных тестов на коронавирус. Тогда как путешественникам, которые направляются в Черногорию наземным транспортом, нужно представить отрицательный тест, сделанный не позже чем за 72 часа до пересечения границы.

Заметим, это требование не касается тех, кто путешествует путем Украина-Венгрия-Хорватия-Черногория.

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Напомним, перед этим Хорватия приняла решение о введении двухнедельного карантина для граждан Украины в случае отсутствия отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. 

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