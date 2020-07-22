Черногория изменила правила пересечения границы для украинцев

Пляж в Черногории Фото из открытых источников

Украинцы могут добраться до Черногории самолетом, тогда как автомобильным транспортом въезд разрешен только туристам из "зеленого" и "желтого" списков

Черногория с 22 июля запретила въезд для граждан Украины автомобильным транспортом. Однако, попасть на территорию страны украинцы могут самолетом. Об этом сообщает ЕП со ссылкой на решение правительства.

Так, сейчас в Черногорию могут попасть жители стран "зеленого списка" и жители стран "желтого списка". Кроме этого, въезд разрешен для тех, кто принадлежал к одному из этих списков в течение последних 15 дней, однако при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Таким образом, украинцы могут въезжать в Черногорию автомобилем, если в течение последних 15 дней они находились в странах "зеленого" или "желтого" списков.

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Кроме этого, для украинцев, которые направляются в Черногорию, установлены новые правила, сообщает Балканский обозреватель:

туроператор обязан обеспечить измерение температуры тела пассажира хотя бы один раз перед посадкой в аэропорт;

пассажиру, который имеет повышенную температуру тела, запрещено садиться в самолет и отправляться в Черногорию;

после прибытия пассажиров в Черногорию и сразу после пересечения пограничного перехода туроператор обязан передать каждому пассажиру информационную справку с описанием мероприятий и рекомендаций Института общественного здоровья Черногории, и уведомить пассажира, что он обязан придерживаться указанных мероприятий.

Если же туристический пакет включает экскурсии, то туроператор должен вести детальный учет мест, которые посещают туристы.

Напомним, недавно Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории повторно объявил эпидемию коронавируса на всей территории страны из-за роста количества больных.

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К слову, ранее в Черногории вводили особый порядок пересечения границы для украинцев и белорусов. В частности, пассажиры самолетов и те, кто путешествуют автомобильным транспортном, могли попасть в государства на разных условиях.