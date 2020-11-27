"Черная пятница" во время пандемии: Как проходит день скидок и распродаж в столице

В черную пятницу магазины делают большие скидки из открытых источников

Очередей покупателей корреспондент телеканала ZIK не заметил

"Черная пятница" несмотря пандемию коронавируса - в разгаре, правда, с соблюдением карантинных требований. В столичных ТРЦ на входе посетителям измеряют температуру, предлагают воспользоваться антисептиками, а у входа в каждый из магазинов размещены таблички с указанным максимальным количеством покупателей, которые могут там находиться одновременно (это зависит от площади магазина).

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил корреспондент Денис Страдецкий.

Корреспондент отметил, что пока не заметил очередей, чтобы люди ожидали на входе в магазины. Он добавил, что пресс-служба ТРЦ проинформировала, что максимальное количество людей, которые могут находиться на его территории, это 5 тысяч человек. В основном покупатели придерживаются маскового режима, однако есть и такие, которые приспускают маску на подбородок.

На полу в магазинах есть разметка для соблюдения дистанции, однако, как заметил корреспондент, большинство посетителей под ноги не смотрят и не соблюдают дистанции, которая должна составлять 1,5-2 метра.

Денис Страдецкий добавил, что скидки на товар, которые стартовали с сегодняшнего дня, продлятся до новогодних праздников, а не только один день. Корреспондент отметил, что снижение стоимости касается не всех товаров, а лишь определенных моделей.

"В некоторых магазинах также, чтобы люди также имели в виду, скидку могут пробивать уже на кассе, то есть люди должны сами высчитывать тот процент скидки, который должен быть", – отметил он.

Больше об истории дня скидок и распродаж читайте здесь: "День безумных скидок: Что такое "черная пятница" и почему она стала черной".