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Черкассы тоже отказались вводить локдаун 8 января

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко Фото из открытых источников

Решение относительно локдауна местные депутаты будут решать 11 января

Местные власти Черкасс не намерены вводить локдаун в городе 8 января, поскольку количество заболевших снижается. Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в своем видеообращении в Facebook.

По словам городского главы, ситуация с больными в городе остается контролируемой.

"На фоне снижения количества больных, введение локдауна не ко времени. Мы видели пик заболевания перед Новым годом, сейчас мы видим спад. В таких городах как Черкассы, жизнь идет своим чередом. Нет увеличения количества больных", - сказал Бондаренко.

Он отметил, что решение относительно локдауна местные депутаты будут решать 11 января.

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Напомним, ранее власти Тернополя отказалась ужесточать карантинные ограничения в городе на период с 8 по 24 января.

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