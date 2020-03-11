Через угрозу COVID-19 в трех областях Украины отменили пробное ВНО
С датой проведения экзамена должны определиться на заседании рабочей группы
В трех областях Украины отложили проведение пробного Внешнего независимого оценивания из-за угрозы распространения коронавирус COVID-19. Об этом заявил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, сообщает Суспільне.иа.
Как отмечается, пробный экзамен должен состояться 21 марта, однако из-за введения ограничительных мер по всех территории Украины, проведение теста перенесли на неопределенный срок.
По предварительной информации, с датой проведения экзамена должны определиться на заседании рабочей группы после 20:00.
Напомним, 11 марта первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что через коронавирус школы перейдут на дистанционную форму обучения. В связи с этим для школьников будут введены телеуроки.