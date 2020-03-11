Через угрозу COVID-19 в трех областях Украины отменили пробное ВНО

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С датой проведения экзамена должны определиться на заседании рабочей группы

В трех областях Украины отложили проведение пробного Внешнего независимого оценивания из-за угрозы распространения коронавирус COVID-19. Об этом заявил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко, сообщает Суспільне.иа

Как отмечается, пробный экзамен должен состояться 21 марта, однако из-за введения ограничительных мер по всех территории Украины, проведение теста перенесли на неопределенный срок.

По предварительной информации, с датой проведения экзамена должны определиться на заседании рабочей группы после 20:00.