Из-за пыльной бури госпитализировали пятерых жителей Киева

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В службе отметили, что люди травмировались из-за падения деревьев и телеантенн

В результате пыльной бури в Киеве за день было госпитализировано пять человек. Об этом сообщили в Киевской аварийно-спасательной службе в комментарии "РБК-Украина".

В службе отметили, что люди травмировались из-за падения деревьев и телеантенн.

"За день были случаи. Их было вообще пять вызовов. Людям на голову падали и деревья, и куски железа, и телевизионная антенна. Госпитализировали всех. Это было примерно с 14:00 до 16:00", - сообщили в службе.

Вместе с тем спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага сообщила, что в Киеве сегодня упали два столба электросетей.

"У нас звонили о том, что в некоторых местах падали столбы. Два столба упало и один обрыв линии электросетей. Этим будет заниматься "Киевсвет". Что касается пострадавших людей, сложно сказать, возможно были такие случаи, но если человек пострадал и не заблокирована вызывают сразу скорую", - отметила чиновница.

Она добавила, что каких-то чрезвычайных ситуаций, где бы работали спасатели в Киеве не было.

Как сообщали ранее, жителей столицы призвали не выходить из дома и закрыть окна через пыльную бурю, которая накрыла город.

Позже в Укргидрометцентре заявили, что пыльная буря в Киеве не связано с пожарами в Чернобыле.