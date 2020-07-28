Из-за пандемии COVID-19 вакцина против гриппа может стать дефицитом, - Ляшко

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Это может произойти, когда грипп будет соединяться с коронавирусной болезнью

На фоне пандемии COVID-19 вакцина против гриппа может стать дефицитом. Об этом во время встречи с Европейской бизнес-ассоциацией сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Укрінформ.

“Мы делаем все возможное, чтобы закупить вакцину от гриппа для медицинских работников, мы понимаем, что до того, как появится вакцина против COVID-19, вакцина против гриппа становится огромным дефицитом, поскольку сознательные страны уже сейчас заказывают огромное количество доз вакцины для того, чтобы предотвратить ко-инфекции, когда будет сочетаться грипп с коронавирусной болезнью. Это будет значительно усложнять оказание медицинской помощи”, - сказал Ляшко.

По его словам, чтобы избежать коллапса медицинской системы в период сезонного роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в сочетании с пандемией COVID-19 необходимо, чтобы граждане сознательно относились к своему здоровью, в частности вовремя вакцинировались от гриппа.

Ляшко отметил, что обычно в Украине в период эпидемического сезона гриппа и ОРВИ уровень вакцинации от гриппа составляет 0,8-2% от количества населения. В странах ЕС, по его информации, это 70%.

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Ранее сообщалось, что вакцина широкого применения от коронавирус может стать доступной в середине 2021-го года.