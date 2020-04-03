Через две недели у людей закончатся деньги, власть должна думать о выдаче продуктов, – Поярков о карантине

Сергей Поярков Фото - скриншот

"Люди будут вынуждены искать, где поесть"

В Украине миллионы людей живут от зарплаты до зарплаты. Через две недели у украинцев, которые остаются без работы и доходов из-за карантина, закончатся деньги, поэтому уже сегодня власть должна думать над тем, кому выдавать продуктовые наборы.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил художник, телеведущий Сергей Поярков.

Сергей Поярков отметил, что у большинства украинцев, которые сейчас придерживаются карантина и не ходят на работу, через две недели закончатся деньги.

"У нас миллионы людей живут от зарплаты до зарплаты", – отметил гость ток-шоу.

Сергей Поярков отметил, что разделяет мнение относительно того, что сегодня власть должна думать над тем, кому выдавать продуктовые наборы.

"Если у нас будет продолжаться карантин, у нас беда. У нас куча людей живет, реально не имея никаких сбережений. И вот в этом я вижу огромную проблему… Я очень переживаю, что у нас поднимется уровень преступности, люди будут вынуждены искать, где поесть. Я хочу, чтобы власть официально заявила, какие меры они будут предпринимать в ближайшее время", – заявил Сергей Поярков.

Напомним, городской председатель Киева Виталий Кличко рассказал об отчаянном шаге матери пятерых детей, которой нечем их кормить. Женщина привела детей в одну из районных администраций столицы и заявила, что оставляет их там, поскольку ей не за что их содержать.

Как сообщалось, Благотворительный фонд Оксаны Марченко запустил в городе Киеве и Киевской области горячую линию – 0 800 305 605 для помощи одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью во время карантина.