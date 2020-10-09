Из-за COVID-19 Кернес получил инсульт и потерял возможность говорить, – Родзинский
Жизни харьковского городского головы ничего не угрожает, сообщил адвокат
После перенесенного COVID-19 городской голова Харькова Геннадий Кернес получил инсульт и потерял возможность говорить.
Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил адвокат, общественный деятель Анатолий Родзинский.
Адвокат рассказал о состоянии здоровья городского головы Геннадия Кернеса.
"После перенесенного COVID-19 Геннадий Кернес получил инсульт, то есть следствием его заболевания COVID-19 явился инсульт. И из-за инсульта, а инсульт - это кровоизлияние в мозг, он потерял из-за повреждения мозга возможность говорить, то есть дар речи. Также существуют достаточно большие сомнения, может ли человек с повреждениями мозга ясно мыслить", – сказал Анатолий Родзинский.
Он отметил, что по состоянию на сегодня, по его информации из клиники "Шарите", где находится Геннадий Кернес, жизни харьковского городского головы ничего не угрожает.
Напомним, ранее в Харьковском городском совете сделали официальное заявление, где речь шла о том, что Геннадий Кернес сейчас получает лечение в берлинской клинике "Шарите", его жизни ничего не угрожает.
Также в заявлении отсутствие каких-либо обращений Геннадия Кернеса было объяснено тем, что в больнице запрещают использовать какие-либо гаджеты пациентам и посетителям.
В середине сентября Харьковский городской совет официально подтвердил, что мэр Харькова Геннадий Кернес заразился COVID-19.
2 октября стало известно, что Геннадий Кернес получил отрицательный результат теста на коронавирус COVID-19.