Из-за COVID-19 Кернес получил инсульт и потерял возможность говорить, – Родзинский

Геннадий Кернес Фото из открытых источников

Жизни харьковского городского головы ничего не угрожает, сообщил адвокат

После перенесенного COVID-19 городской голова Харькова Геннадий Кернес получил инсульт и потерял возможность говорить.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил адвокат, общественный деятель Анатолий Родзинский.

Адвокат рассказал о состоянии здоровья городского головы Геннадия Кернеса.

"После перенесенного COVID-19 Геннадий Кернес получил инсульт, то есть следствием его заболевания COVID-19 явился инсульт. И из-за инсульта, а инсульт - это кровоизлияние в мозг, он потерял из-за повреждения мозга возможность говорить, то есть дар речи. Также существуют достаточно большие сомнения, может ли человек с повреждениями мозга ясно мыслить", – сказал Анатолий Родзинский.

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Он отметил, что по состоянию на сегодня, по его информации из клиники "Шарите", где находится Геннадий Кернес, жизни харьковского городского головы ничего не угрожает.

Напомним, ранее в Харьковском городском совете сделали официальное заявление, где речь шла о том, что Геннадий Кернес сейчас получает лечение в берлинской клинике "Шарите", его жизни ничего не угрожает.

Также в заявлении отсутствие каких-либо обращений Геннадия Кернеса было объяснено тем, что в больнице запрещают использовать какие-либо гаджеты пациентам и посетителям.

В середине сентября Харьковский городской совет официально подтвердил, что мэр Харькова Геннадий Кернес заразился COVID-19.

2 октября стало известно, что Геннадий Кернес получил отрицательный результат теста на коронавирус COVID-19.