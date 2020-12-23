Чем отличается новогодний стол пенсионера и народного депутата, – эксперимент журналистов ZIK

Рацион пенсионерки из Киевской области Скриншот из видео

Пенсионерка и парламентарий рассказали о том, какой будет их праздничная корзина с продуктами

Накануне новогодне-рождественских праздников журналисты телеканала ZIK провели эксперимент, чтобы исследовать, как отличается новогодний стол обычного украинского пенсионера и народного депутата.

О результатах эксперимента в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения рассказали корреспонденты Елизавета Будас и Андрей Лащ.

Так, Елизавета Будас посетила пенсионерку Анну Васильевну в селе Плисецкое Киевской области. Старушка жалуется, что ей не хватает дров, поэтому лишней копеечки на праздничный стол у нее нет. Женщина рассказала, что получает пенсию в размере 2600 грн, однако большинство средств – примерно 1900 грн – идет на лекарства. Так, только одни таблетки, который хватает на месяц, стоят почти 400 грн. На бытовые вещи денег пенсионерке не хватает.

Холодильник у женщины не работает, потому что потребляет слишком много электроэнергии, поэтому с целью экономии на оплате коммунальных услуг Анна Васильевна решила его отключить.

Сегодня из продуктов женщине нужно самое необходимое - гречка, рис, масло, макароны, а чтобы купить яйца или мясо, пенсионерка и не мечтает. Поэтому новогодний стол, говорит она, ничем не будет отличаться от рациона на каждый день.

Тем временем корреспондент Андрей Лащ встретился в Киеве с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Качурой. Парламентарий показал перечень продуктов, которые планирует закупить для новогоднего стола, за которым соберется его небольшая семья из трех человек – он с женой и дочкой. В списке парламентария – овощи, молочные продукты, консервации, а на праздничном столе будет традиционный салат оливье и салат с крабовыми палочками, холодец. Александр Качура говорит, что среди блюд будет и красная икра, по семейной традиции еще его родителей, которые даже в финансово плохой год старались купить деликатес к праздникам. Однако чрезмерного ничего не будет, говорит Александр Качура.

"Может, у кого-то ломится (стол. - Ред.), у кого-то не ломится. Это все зависит от культуры каждого человека, от его воспитания и от семейных традиций, которые есть", – отметил он и добавил, что новогоднее застолье с запахом мандаринок и тому подобное должно напоминать эмоции с детства, и никакими дорогими ресторанами и лобстерами этого не заменить.

Александр Качура добавил, что новогодняя корзина обойдется его семье не более чем в 2 тысячи гривен.

Напомним, маркетолог Тамара Дзюба советует: для того, чтобы сэкономить на новогоднем застолье, необходимо составить меню и список продуктов, следить за скидками в супермаркетах и не покупать там готовые блюда.

Как сообщали, маркетолог Юрий Копишинський рассказал, что в Украине накануне новогодне-рождественских праздников наблюдается тренд относительно рациональных и практичных подарков.