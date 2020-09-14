Человек приспособится к любому катаклизму, – президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов о COVID-19

В Украине за сутки обнаружили рекордные 3 144 случая коронавируса Фото из открытых источников

Виктор Сердюк объяснил, почему вирусу трудно "поймать" человека старшего возраста в Украине

Человек приспособится к любому катаклизму, в том числе, мир научится жить с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Виктор Сердюк отметил, что опыт Швеции, которая решила не вводить карантинные ограничения в связи с коронавирусной инфекцией для того, чтобы все граждане получили иммунитет, показал минус такого подхода.

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"Единственный минус, который они признали, – это то, что они не предприняли всех мер для защиты групп риска, и учитывая это у них до 90% – это, собственно, были люди старшего возраста, которые находились в специальных домах для людей старшего возраста. Но в Швеции другая традиция – там люди старшего возраста проживают десятки лет своей жизни в обществе своих сверстников, и это иная традиция, чем в Украине. У нас, в Украине, 90% старших людей, если они имеют, где жить, то они последние годы своей жизни живут дома. Поэтому вирусу "поймать" человека старшего возраста трудно, особенно, если к нему никто не ходит", – сказал Виктор Сердюк.

Президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов также отметил, что человек приспособится к любому катаклизму, в том числе, мир научится жить с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 14 сентября в Украине лабораторно подтверждено 156 797 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в Украине зафиксировали 156 797 случаев COVID-19, из них 3211 летальных, 69 543 человека выздоровели. За последние сутки зафиксировано 2462 новых случая, 650 пациентов побороли болезнь, а 33 человека умерли.

Как сообщали, двое львовских ученых победили в конкурсе проектов Национального фонда исследований Украины и получат средства для разработки вакцины от коронавируса, а также для создания нового поколения.