Чего ждать от погоды: Синоптики дали прогноз на август

Август в Украине обещает быть переменчивым. Фото из открытых источников.

Средняя месячная температура в августе на 1-2° выше средних многолетних значений, а вот месячное количество осадков ожидается в пределах средних многолетних показателей

В этом году в августе средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 17-20° тепла, на юге и юго-востоке местами 21-23°, в горных районах 11-16° тепла.

Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра.

Как отмечается, абсолютный максимум температуры воздуха составит 34-41°, в Луганской области местами 42°, в горных районах 26-33°.

Абсолютный минимум - 1-7° тепла, на юге до 11° тепла, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2° мороза.

Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца, кроме южных и большинства центральных областей.

Среднее месячное количество осадков составит в южной части 27-59 мм, на остальной территории 35-76 мм, в Карпатах и на Прикарпатье - до 145 мм.

При этом добавляется, что средняя месячная температура в августе на 1-2° выше средних многолетних значений, а вот месячное количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений.

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Как сообщалось, сегодня в Украине ряд населенных пунктов в 5 областях остались без света из-за непогоды. Больше всего пострадала Волынь. Там срывало крыши и падали деревья.