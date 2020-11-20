Чайка: Мы разработали комплекс мер для решения проблемы разрушенных дорог Николаева

Владислав Чайка Фото из открытых источников

Власти Николаева безразличны к проблеме разрушения дорог. Такое мнение высказал кандидат на пост мэра города Владислав Чайка, подчеркнув, что у его команды есть четкое понимание того, как решать проблему.

"Дороги в Николаеве находятся в ужасном состоянии. И каждый водитель в городе расскажет вам об этом больше, чем я, причем, с гораздо более яркими эпитетами и междометиями, чем я могу себе позволить. Почему так происходит? Главный фактор – безразличие местной власти к проблеме разрушения дорожного покрытия", – констатировал Чайка.

Он напомнил, что Николаев – портовый город, и во время уборочной страды порядка 3 тыс. грузовых машин заезжает в наши порты ежесуточно. И порядка 25 тыс. авто ежесуточно идет через наш город транзитом.

"Мы не можем перекрыть им пути сообщения, но можем существенно минимизировать наносимый ущерб. Я видел примеры других городов: как обустраиваются площадки для отстоя большегрузов, налаживается диспетчеризация с портами, на въездах в населенный пункт ставятся весовые комплексы, для того чтобы контролировать тоннаж заезжающих машин. Что мешает действующей власти сделать то же самое в Николаеве?" – возмутился политик.

По его словам, кроме испорченных дорог такой транспортный поток – это еще и вред для экологии, и повышенный уровень шума, и ухудшение безопасности на дорогах.

"И в конце концов все это в сумме крайне негативно влияет на здоровье николаевцев. Наши горожане не заслуживают такого к себе отношения! И у моей команды есть четкое понимание, как эту проблему решать. Это и перечисленные выше меры, и объездные дороги, и мосты, это ремонт существующих дорог, в первую очередь, – в промышленных районах, чтобы туда перенаправить основной поток идущего в порты транспорта. Мы разработали целый комплекс мер для решения этой проблемы. И при помощи наших депутатов в Верховной Раде, при помощи наших предпринимателей, работающих в портах, при помощи местного бюджета мы все эти меры сможем реализовать!" – резюмировал Владислав Чайка.