Часть Украины находится на уровне с Афганистаном и Сирией в рейтинге "экстремальных" стран для туризма

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Остальная часть страны обозначена, как зона среднего риска

В 2021 году Украина попала в рейтинг стран с самыми опасными направлениями для путешествий. Об этом говорится в обновленной карте Travel Risk Map, которая обнародована на сайте медицинской и туристической организации International SOS.

Так, аналитики оценивали государства с точки зрения политической нестабильности (вероятность терроризма, митингов, беспорядков и войн), социальных волнений (в том числе религиозным, общинное и этническое насилие), а также количества преступлений насильственного характера и мелкого хулиганства.

В исследовании учитывали надежность транспортной инфраструктуры, эффективность служб безопасности и экстренных служб, а также уязвимость территорий к стихийным бедствиям.

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Следовательно, к зон "экстремального риска" отнесли: Афганистан, Йемен, Сирию, Ливию, Мали, Сомали, Южный Судан и Центральноафриканской Республики, Египта, а также части Нигерии, Демократической Республики Конго, Украины, Пакистана и Ирака.

Донецкая и Луганская области, отмеченные на карте, как наиболее экстремальные направления для посещения. Остальную часть страны отнесли в зону среднего риска.

Отмечается, что наиболее безопасным государствами признаны Гренландию, Исландию, Швейцарию, Словения, Норвегия, Финляндия и Дания.

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Ранее сообщалось, что временная админколлегия Антимонопольного комитета рекомендовала туристическим операторам указывать стоимость туров на своих сайтах в гривнах без так называемого собственного курса валют.