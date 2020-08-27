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Часть трассы Киев-Чоп перекроют из-за военных учений

Боевой самолет МиГ-29 Фото из открытых источников

Транспортное движение будет ограничено с 16:00 до 19: 00

В четверг, 27 августа, часть трассы Киев-Чоп перекроют из-за обучения воинских частей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования "Центр". 

Как отмечается, движение транспорта на участке автодороги М-06 Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района будет ограничено с 16:00 27 августа до 19:00 этого дня. 

По данным командования, к учениям будет привлечен личный состав, а также вооружение и военная техника (ВВТ), в том числе авиационная компонента воинских частей воздушного командования "Центр".

"Обучение является необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан", – подчеркнули в пресс-центре воздушного командования. 

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Напомним, ранее десантники 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины провели военные учения, во время которых проработали тактические и огневые задачи по поражению противника в различных видах боя. 

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