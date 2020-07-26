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Часть результатов ПЦР-тестов на COVID-19 могут быть ложными, – Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Точность теста зависит от забора образцов и их транспортировки

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что примерно четверть ПЦР-тестов на коронавирус могут ошибочно давать отрицательный результат. Об этом глава Минздрава сообщил во время пресс-брифинга 26 июля, который транслировал телеканал ZIK.

Как отмечается, точность теста зависит от забора образцов и их транспортировки в лаборатории.

"Для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки или из низших дыхательных путей. Если человек инфицирован, то в большинстве случаев вирус есть в ротоглотке, и тогда тест положительный. Но если вирус сконцентрировался в нижних дыхательных путях, результат может быть ложно отрицательным", – пояснил Максим Степанов.

Таким образом от 20 до 25 процентов результатов ПЦР-исследований могут быть ложно отрицательными. Однако, министр подчеркнул, что в Минздраве четко описали, что делать в таких случаях. В частности, если у пациента есть симптомы коронавируса, тогда проводится еще одно ПЦР-исследование или исследование методом ИФА.

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Напомним, недавно Максим Степанов заявлял, что в Украине исключили из протокола лечения коронавирусной болезни COVID-19 два препарата – "Лопинавир" и "Ритонавир".  Кроме этого, были внесены изменения относительно использования "Гидроксихлорохина".

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