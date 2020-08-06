В Минздраве рассказали, запретят ли в Украине работу церквей на карантине

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Степанов отметил, что основным "распространителем" коронавируса является транспорт, а не церкви

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что в Украине не планируют вводить запрет на посещение церквей и храмов в условиях адаптивного карантина. Об этом сообщает УП.

Так, Степанов отметил, что чаще всего COVID-19 распространяется благодаря работе общественного транспорта. Однако, в некоторых районах коронавирус передается в церквях и храмах.

Несмотря на это, министр убежден, что для избежания таких случаев во время богослужений нужно лучше следить за выполнением эпидемиологических правил.

"Я сам являюсь человеком, который ходит в церковь, и тоже иногда наблюдаю несоблюдение тех правил, которые у нас установлены. Если есть такая проблематика в том или ином храме, ее просто нужно исправить", – добавил Степанов.

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К слову, ранее глава МЗ заявлял, что главной причиной роста количества больных в западных регионах, особенно в селах, является богослужение.

После чего Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций публично отреагировал на обвинения Степанова и ответил, что в Украине церкви и религиозные организации придерживаются карантинных норм.

"Много религиозных общин организовали онлайн-трансляции своих богослужений, а допуск верующих в храмы и молитвенные дома происходит при наличии защитной маски, с соблюдением рекомендованной правительством дистанции и использованием антисептических средств", – ответили в Совете Церквей.

В то же время в ВСЦиРО отметили, что готовы к диалогу с Минздравом, чтобы риски распространения инфекции устранялись путем эффективного взаимодействия.

Напомним, ранее в селе Коробов Луцкого района Волынской области коронавирус обнаружили у священника, руководителя церковного хора и кассира церкви.