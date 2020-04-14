Церковь не может отказываться от молитвы: Филарет заявил, что пасхальные богослужения должны происходить

Церковь будет выполнять требования властей, касающиеся обеспечения безопасности в условиях коронавируса

Пасхальные богослужения должны происходить, потому что мы празднуем большое событие – воскресение Иисуса Христа. Отказываться от молитвы в такой день церковь не может.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

"Моя позиция, церковная позиция – богослужения должны происходить. Потому что мы празднуем большое событие – воскресение Иисуса Христа, преодоление смерти. Поэтому отказываться от молитвы в такой день церковь не может", – заявил Филарет и добавил, что на богослужения в Пасхальный день к храму может приходить лишь ограниченное число верующих.

Новости по теме: Какой будет Пасха на карантине: МВД и церковники согласовали формат праздника

По его словам, проводить богослужения в храмах будут и для того, чтобы транслировать их онлайн.

Новости по теме: Пасха и майские праздники: Как будут работать банки

"Поэтому богослужения в православных храмах в пасхальный день будут совершаться. Но мы будем выполнять требования нашей украинской власти, касающихся обеспечения безопасности в условиях коронавируса. А это означает, что на богослужениях может быть ограниченное количество верующих. Она зависит от того, какой храм: если он велик, может быть и больше людей, а если маленький, то не больше 10 человек. Поэтому никто не должен волноваться: богослужения будут совершаться. Одни будут смотреть онлайн, а другие – могут прийти в храм. И мы призываем – чтобы верующие оставались дома", – отметил Патриарх Филарет.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что лишь 3% украинцев собираются посетить церковь на Пасху, а большинство поддерживает идею проведения богослужения в режиме онлайн.

Добавим, недавно в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Пасха в новом формате в этом году – это настоящее проявление любви к ближнему.