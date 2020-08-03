Бывший в.и.о. министра обороны Иващенко может стать заместителем Уруского

Экс-чиновника обвиняли в злоупотреблении служебным положением, но впоследствии оправдали

Валерий Иващенко Фото из открытых источников

Бывший заместитель министра обороны (2007-2009 гг.) и т.в.о. министра обороны (2009-2010 гг.) Валерий Иващенко планирует стать заместителем Олега Уруского. Об этом говорится в декларации Иващенко.

Отмечается, что экс-чиновник претендует на должность первого заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В связи с этим, 2 августа Иващенко подал декларацию об имуществе и доходах за 2019 год на сайте НАЗК.

По указанным данным, Иващенко совместно с женой и двумя детьми владеет квартирой в Киеве площадью 78,9 кв.м, двумя автомобилями (Toyota Corolla 2008 года выпуска и Chevrolet Aveo 2004 года выпуска).

Кроме того, бывший и.о. министра отметил, что имеет с женой счета в трех украинских банках, но суммы не сообщил.

Об Иващенко известно, что в 2012 году его приговорили к 5 годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением во время подписания плана санации госпредприятия Минобороны "Феодосийский судомеханический завод". В 2014 году суд оправдал его и признал несудимым.

Напомним, 22 июля Кабинет министров создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое возглавил Олег Уруский. Новый орган будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной промышленной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности".